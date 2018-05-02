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В ДНР за неделю обезвредили более тысячи неразорвавшихся боеприпасов
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В ДНР за неделю обезвредили более тысячи неразорвавшихся боеприпасов 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 2 мая— РИА Новости. Саперы самопровозглашенной Донецкой народной республики обезвредили более 1,3 тысячи неразорвавшихся снарядов за минувшую неделю, заявила журналистам в среду начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС ДНР Наталья Гетова.
"Отрядом пиротехнических работ МЧС с 24 апреля по 1 мая включительно обследовано более 91 гектара различных территорий, включая сельскохозяйственные поля. В ходе обследований выявлено и обезврежено 1329 единиц взрывоопасных предметов", — заявила Гетова.
Президент Украины Петр Порошенко в понедельник подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины. По мнению Киева, предыдущий формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.
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