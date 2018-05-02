Киев «под шумок» хочет решить проблему Донбасса, заявил Клинцевич 

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что украинские власти хотят решить проблему Донбасса в одностороннем порядке, надеясь, что Россия откажется от своей роли гаранта выполнения минских соглашений.
Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак в интервью «Общественному радио» сообщил, что Киев рассматривает три сценария развития событий после смены формата военной операции в Донбассе, приоритетным является введение миротворцев.
"Такое впечатление, что Киев под шумок, используя серьезное обострение международной напряженности, намерен решить проблему Донбасса, так сказать, в одностороннем порядке. Расчет здесь, на мой взгляд, делается на то, что Россия в этой ситуации может уклониться от выполнения своей роли как одного из гаранта минских соглашений. Мол, нам будет не того. Глубоко ошибочный расчет", — написал Клинцевич на Facebook.
Он отметил, что в истории России не зафиксирован ни один случай отказа от выполнения принятых на себя обязательств. «Наша страна однозначно рассматривает реализацию минских соглашений, предусматривающих обязательное встречное движение противоборствующих сторон, в качестве безальтернативного пути мирного урегулирования конфликта в Донбассе», — подчеркнул Клинцевич.
Президент Украины Петр Порошенко в понедельник подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины. По мнению Киева, предыдущий формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.