Киев «под шумок» хочет решить проблему Донбасса, заявил Клинцевич

Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак в интервью «Общественному радио» сообщил, что Киев рассматривает три сценария развития событий после смены формата военной операции в Донбассе, приоритетным является введение миротворцев.

"Такое впечатление, что Киев под шумок, используя серьезное обострение международной напряженности, намерен решить проблему Донбасса, так сказать, в одностороннем порядке. Расчет здесь, на мой взгляд, делается на то, что Россия в этой ситуации может уклониться от выполнения своей роли как одного из гаранта минских соглашений. Мол, нам будет не того. Глубоко ошибочный расчет", — написал Клинцевич на Facebook.

Он отметил, что в истории России не зафиксирован ни один случай отказа от выполнения принятых на себя обязательств. «Наша страна однозначно рассматривает реализацию минских соглашений, предусматривающих обязательное встречное движение противоборствующих сторон, в качестве безальтернативного пути мирного урегулирования конфликта в Донбассе», — подчеркнул Клинцевич.