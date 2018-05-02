Чешский журналист заявил, что его «выкинули с Украины»

Журналист чешского издания Parlamentni Listy Ян Рыхески пожаловался, что его не пустили на территорию Украины , сообщило РИА ФАН

Меня выкинули с Украины, и я буду писать об этом

— Ян Рыхески.

Подробностями случившегося представитель СМИ предпочел не делиться, сообщил «Ридус»

Комментариев от Госпогранслужбы Украины на данный момент не поступало.

Днем ранее на Украину не пустили итальянского журналиста Джорджио Бьянки. Он хотел посетить траурные мероприятия по поводу годовщины трагедии, произошедшей в Одессе в 2014 году.