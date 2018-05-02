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Чешский журналист подтвердил, что его не пустили на Украину
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Чешский журналист подтвердил, что его не пустили на Украину 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
ПРАГА, 2 мая — РИА Новости. Пограничники киевского аэропорта «Борисполь» не пропустили на территорию Украины репортера пражского интернет-издания Parlamentní Listy Яна Рыхетского, ссылаясь на соответствующий запрет со стороны СБУ, сообщил в среду РИА Новости сам журналист.
"Во вторник я по заданию редакции прилетел в Киев, чтобы отправиться далее в Одессу для освещения акции памяти о трагических событиях 2 мая 2014 года, во время которых в городе погибли 48 человек и около 200 человек получили ранения. Однако пройти паспортный контроль мне не удалось, поскольку пограничники сообщили, что Служба безопасности Украины (СБУ) на пять лет, с 2015 по 2020 год, запретила мне въезд в республику", — сказал Рыхетский.
Попытки журналиста выяснить причину данного решения СБУ не увенчались успехом, пограничники сообщили, что оно прикрыто грифом секретности.
В последний раз Рыхетский посещал Украину три года назад. В середине 2015 года он побывал в ряде городов республики и написал о «послемайдановских» настроениях их жителей, а в конце того же года посетил Закарпатье, большая часть которого до Второй мировой войны входила в состав тогдашней Чехословакии в качестве региона Подкарпатская Русь.
Репортажи Рыхетского также состояли, в основном, из разговоров с местными жителями и впечатлениями самого репортера о нынешней ситуации в этой части Украины.
"Я не политический журналист, а репортер. Мои материалы не содержат политической оценки ситуации в той или иной стране, а дают представление о жизни и заботах местного населения. Именно такими были и мои материалы из Украины трехлетней давности. Что крамольного могла найти в них украинская контрразведка — я не понимаю", — сказал Рыхетский, который, как признается сам, не имел ни малейшего понятия о том, что уже давно внесен властями Украины в «черный список».
После того, как в аэропорту «Борисполь» Рыхетскому отказали во въезде на Украину, он провел ночь в зале ожидания, а в среду первым же рейсом был отправлен в Прагу. Свой паспорт он получил от стюарда самолета уже по прибытии в чешскую столицу. Одну из страниц паспорта Рыхетского накрыла печать красного цвета с надписью на украинском языке «Запрещен въезд в Украину на 5 лет до 20.08.2020».
"Я не собираюсь жаловаться на решение СБУ о запрете на въезд на территорию Украины, поскольку понимаю, что любой ответ из Киева по этому поводу будет прикрыт контрразведкой грифом секретности. Просто на два года придется воздержаться от поездок в эту страну", — сказал Рыхетский.
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