Как, возвращая Донбасс, не потерять Украину

Украинское общество явно недооценивает геополитические последствия разложения Украины изнутри в случае неподготовленного возврата созданной РФ раковой опухоли ненависти и сепаратизма на Донбассе в тело нашей молодой и еще не столь крепкой страны. Ноющих и завистливых, не признающих законов да при этом массово не имеющих пригодной к полезному использованию квалификации злых безработных у нас хватает и без внутреннего врага, заботливо взращенного врагом внешним. Эти ехать за рубеж не будут: они нигде никому не нужны. Эти будут работать на поражение, потому что так привыкли и больше ничего не умеют. Таких же они будут и избирать.

Внезапное возвращение ставшего инородным тела в организм Украины без надлежащей предварительной санподготовки при наличии коварного врага и нерешительных, переменчивых, не всегда надежных наших союзников с их вечно больной головой, едва речь заходит о нашей стране, Украину убьет.

Теперь — о том, как НАДО.

1. Введение — возможно, уже сейчас — на неподконтрольных территориях чрезвычайного положения с немгновенной его отменой в не самом близком будущем.

2. Обязательное декларирование всеми жителями соответствующей территории имущества, а также всех доходов и крупных расходов за период с начала 2014 года.

3. Принятие уполномоченными органами индивидуальных решений по результатам анализа деклараций и их проверки: о необходимости возобновления пенсионного обеспечения и/или о разовой либо регулярной социальной помощи; о праве на работу или предпринимательство с особыми льготами; о специальном дополнительном расследовании при неподаче декларации вовсе или подаче недостоверной или явном несоответствии доходов и расходов — на предмет реальной деятельности и реальных источников существования во время оккупации в сочетании с анализом получаемых в ином порядке персональных сведений.

4. Наказание или амнистия с лишением части гражданских прав тех, кто оказался виновен перед Украиной или не смог предъявить украинский паспорт.

5. Для остальных, а также для тех, кто выехал из оккупированной части на свободную Украину, — полное избирательное право; при этом выборы в местные органы должны (желательно — по всей стране) проводиться безо всякой политики и партий, уместных лишь на центральном уровне, исключительно по мажоритарным округам.

6. Предоставление им же (незапятнанным) права на трудовую и предпринимательскую деятельность с исключительными льготами:

для физлиц, включая предпринимателей, — ставка налога с дохода на уровне 5% и обязательная часть единого социального взноса с фактического дохода не выше минимальной зарплаты (сегодня для всех — не ниже, даже если его нет совсем);

для вновь созданных любыми инвесторами юрлиц, работающих исключительно на данной территории и предоставляющих работу только таким лицам, — ставка налога на прибыль на уровне 5%;

для таких предприятий и предпринимателей — ставка НДС при реализации конечному потребителю на уровне 5%.

Это — не кнут и не пряник. Это — справедливость. Которая сохранит страну.