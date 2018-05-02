ВСУ открыли огонь из танков по пригороду Горловки

Украинские силовики открыли огонь из танков и гранатометов по населенному пункту Озеряновка в районе Горловки , заявил представитель оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республики.

Он уточнил, что ВСУ выпустили по домам и улицам не менее 20 танковых снарядов, а также более 30 выстрелов из гранатометов, передает РИА «Новости»

В оперативном командовании связывают обстрел ВСУ с попыткой провокации в преддверии встречи контактной группы в Минске , однако подразделения ДНР на провокацию не поддаются, соблюдая режим прекращения огня.

Ранее в среду глава ЛНР заявил о переходе конфликта в Донбассе в горячую стадию.