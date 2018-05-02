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ВСУ открыли огонь из танков по пригороду Горловки
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ВСУ открыли огонь из танков по пригороду Горловки 

Деловая газета «Взгляд» 13 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Украинские силовики открыли огонь из танков и гранатометов по населенному пункту Озеряновка в районе Горловки, заявил представитель оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республики.
Он уточнил, что ВСУ выпустили по домам и улицам не менее 20 танковых снарядов, а также более 30 выстрелов из гранатометов, передает РИА «Новости».
В оперативном командовании связывают обстрел ВСУ с попыткой провокации в преддверии встречи контактной группы в Минске, однако подразделения ДНР на провокацию не поддаются, соблюдая режим прекращения огня.
Ранее в среду глава ЛНР заявил о переходе конфликта в Донбассе в горячую стадию.
В апреле постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич констатировал, что украинские силовики сорвали «пасхальное перемирие», объявленное в Донбассе с 30 марта, несмотря на то что лидеры стран «нормандского формата» подчеркивали важность его соблюдения.
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