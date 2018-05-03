Украинские силовики 20 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК , 3 мая — РИА Новости . Украинские силовики 20 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил в четверг журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне в ДНР заявили, что украинские силовики 22 раза нарушили режим тишины в Донбассе.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины ) составило 20 раз", — сказал представитель ведомства.

В СЦКК добавили, что силовики выпустили 55 мин и снарядов по территории ДНР, при обстрелах также использовались гранатометы различного типа, бронетехника и стрелковое оружие. «Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 483 единицы», — отметил представитель ДНР в СЦКК.