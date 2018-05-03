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Украинские силовики 20 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
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Украинские силовики 20 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 3 мая — РИА Новости. Украинские силовики 20 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил в четверг журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Накануне в ДНР заявили, что украинские силовики 22 раза нарушили режим тишины в Донбассе.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) составило 20 раз", — сказал представитель ведомства.
В СЦКК добавили, что силовики выпустили 55 мин и снарядов по территории ДНР, при обстрелах также использовались гранатометы различного типа, бронетехника и стрелковое оружие. «Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 483 единицы», — отметил представитель ДНР в СЦКК.
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