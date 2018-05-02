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Опрос: Жители Житомира рассказали, что для них значит Первомай
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Опрос: Жители Житомира рассказали, что для них значит Первомай 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Журналисты интернет-издания Ukraina.ru задали жителям Житомира один простой вопрос: «Что для вас значит праздник Первомай и достаточно ли в Украине защищены права трудящихся?».
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