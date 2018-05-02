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Украина усилит позиции на линии соприкосновения в Донбассе
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Украина усилит позиции на линии соприкосновения в Донбассе 

РИА Новости 19 минут назад
Командующий Операцией объединённых сил Украины заявил, что позиции ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе будут усилены
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