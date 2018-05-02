«Оппозиционный блок» раскритиковал расследование трагедии в Одессе

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости . Украинская власть за четыре года так и не смогла найти виновных в трагедии, произошедшей в Одессе 2 мая 2014 года, и от нее уже не стоит этого ждать, считает украинская партия «Оппозиционный блок».

"Сегодня наши сердца наполняет скорбь, но также растет и возмущение. За четыре года власть так и не смогла и не захотела найти убийц. Больше нет оснований ждать от этой власти того, что участники преступления будут найдены и преданы справедливому суду. Мы не ждем восстановления законности от власти, которая основой своей политики сделала углубление расколов, провоцирование противоречий и конфликтов в обществе", — говорится в сообщении на сайте партии в среду.

Пожар в Доме профсоюзов в Одессе. 2 мая 2014 года