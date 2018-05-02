Полиция ограничила доступ на площадь Куликово поле в Одессе 

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, порядок в городе обеспечивают 2400 сотрудников внутренних дел, в местах «проведения массовых мероприятия» — на Куликовом поле и Соборной площади — установлены «фильтрационные пункты», где работает так называемая «полиция диалога». Также создан ситуационный центр, которым руководит заместитель главы МВД Сергей Яровой.
Хотя Дом Профсоюзов и прилегающая площадь была оцеплена еще ночью, некоторые одесситы заранее — помня о том, как это происходило в прошлые годы — принесли цветы к ограждению здания, и уже к утру, до начала работы полиции, у дома лежали букеты.
Полиция, которая будет проводить «фильтрацию» участников траурных мероприятий, заранее сообщила, кого не будут пускать «в периметр». Соответствующие информационные стенды установлены у металлоискателей. Помимо оружия и прочих опасных предметов запрещены: пионерские галстуки, изображения Ленина и Сталина, красная звезда, красные банты, флаг СССР, герб СССР и георгиевские ленты.
Тем временем украинские неонацисты не отказались от проведения своего «Марша украинского порядка», называемого ими также «маршем победы», приуроченного к годовщине массового убийства противников «евромайдана». Он пройдет в 18.00, по окончанию траурных мероприятий, в парке Шевченко.
"2-е мая 2014 в Одессе — это трагедия для всех нормальных людей. Траур. Сегодня какие-то люди собираются праздновать победу над Одессой. Разрешая такие вещи и гоняясь за бабушками с Георгиевскими ленточками, власть четко показывает, чья она и кому она служит. За свою историю Одессу ещё никто не победил, даже если им так казалось. Одесса своё возьмёт. Ужас в том, что никто не вернёт погибших родным и близким. И это никак не исправить. Светлая память", — написал по этому поводу в своем Facebook народный депутат Украины Николай Скорик.