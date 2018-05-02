Белоруссия окажет Украине гуманитарную помощь на сумму около $80 тыс.

МИНСК , 2 мая. / ТАСС /. Белоруссия направит на Украину гуманитарную помощь, в которую войдут продовольственные товары, мебель для школ и холодильники. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении пресс-службы Совета министров Белоруссии со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Министерству по чрезвычайным ситуациям, министерству промышленности , концерну «Белгоспищепром», Гродненскому и Витебскому облисполкомам поручено обеспечить отпуск и оформление материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Украине на общую сумму 160 544,11 рублей (около $80 тыс.)", — отметили в правительственной пресс-службе.

В перечень материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи вошли мясные консервы, масло рапсовое рафинированное, сахар белый, дрожжи сушеные хлебопекарные, крупа гречневая, мука пшеничная, макаронные изделия, комплекты ученической мебели, шкафы для документов и холодильники.