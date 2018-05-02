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Белоруссия окажет Украине гуманитарную помощь на сумму около $80 тыс.
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Белоруссия окажет Украине гуманитарную помощь на сумму около $80 тыс. 

ТАСС 2 часа назад
МИНСК, 2 мая. /ТАСС/. Белоруссия направит на Украину гуманитарную помощь, в которую войдут продовольственные товары, мебель для школ и холодильники. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении пресс-службы Совета министров Белоруссии со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
"Министерству по чрезвычайным ситуациям, министерству промышленности, концерну «Белгоспищепром», Гродненскому и Витебскому облисполкомам поручено обеспечить отпуск и оформление материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Украине на общую сумму 160 544,11 рублей (около $80 тыс.)", — отметили в правительственной пресс-службе.
В перечень материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи вошли мясные консервы, масло рапсовое рафинированное, сахар белый, дрожжи сушеные хлебопекарные, крупа гречневая, мука пшеничная, макаронные изделия, комплекты ученической мебели, шкафы для документов и холодильники.
Гуманитарная помощь будет доставлена автомобильным транспортом. МЧС при содействии МИД поручено «организовать передачу материальных ценностей (продовольствия — прим. ТАСС) миссии Международного Красного Креста на Украине для распределения среди пострадавшего населения Украины», — проинформировали в Совмине.
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