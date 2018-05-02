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Силовики 22 раза за сутки нарушили режим тишины, заявили в ДНР
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Силовики 22 раза за сутки нарушили режим тишины, заявили в ДНР 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 2 мая — РИА Новости. Украинские силовики 22 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, ранения получили два человека, сказал журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 22 раза", — сказал представитель ведомства.
Кроме того в СЦКК добавили, что силовики выпустили 66 мин и снарядов по территории ДНР, при обстрелах также использовались гранатометы различного типа, бронетехника и стрелковое оружие.
"Горловское направление: гаубицы 122 миллиметра — десять снарядов, минометы 82 миллиметров — 22 мины; Донецкое направление: минометы 120 миллиметров — две мины, 82 миллиметров — 12 мин, танки — пять выстрелов; Мариупольское направление: минометы 120 миллиметров — 15 мин… В результате обстрела со стороны ВСУ ранения получили два мирных жителя", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
В ведомстве отметили, что общее количество примененных силовиками боеприпасов при обстрелах территории ДНР составило 462 единицы.
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