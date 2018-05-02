У россиянина изъяли старинный самовар на Украине

Украинские пограничники изъяли у гражданина России самовар 1870 года изготовления. Об этом информирует пресс-служба Госпогранслужбы Украины

«Пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможенной службы при оформлении автомобиля Mitsubishi российской регистрации зафиксировали в багажном отделении старинный самовар 1870 изготовления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданин России направлялся на выезд из Украины через пункт пропуска «Бачевск».

Самовар был изъят и направлен на экспертизу по установлению исторической и культурной ценности.

Ранее стало известно, что на Украине задержали находящегося в международном розыске россиянина.