Был приказ — жечь все, что будет: бойне, начавшейся в Одессе, не видно конца

В истории украинского кризиса 2 мая 2014 года стало поворотным моментом. Наверное, даже сейчас не все понимают, что в этот день между гражданами одной страны была проведена кровавая черта, преодолеть которую, возможно, не удастся и через пару поколений.

Майдан против Антимайдана

Словосочетание «гражданская война» долго не воспринимали всерьез. Даже когда гибли люди в Киеве, когда уходил Крым , когда начались первые стычки на Донбассе, казалось, что все это еще можно остановить. Но 2 мая 2014 года стало первым случаем сознательного массового истребления политических противников.

Противостояние «Евромайдана» и Антимайдана в Одессе длилось несколько месяцев. При этом противники «Евромайдана» здесь были весьма умеренными, в массе своей не приветствовавшими радикального настроя Крыма и Донбасса. Однако к этому времени взявшие власть в Киеве «евромайдановцы» взяли курс на силовое подавление оппонентов.

Провокация

Ко 2 мая город был наводнен представителями радикальных организаций, в первую очередь, «Правого сектора» (группировка, деятельность которой на территории РФ запрещена по решению суда), а также футбольными хулиганами, исповедовавшими правые взгляды. Вооруженные топорами, деревянными и металлическими палками, и, как окажется впоследствии, огнестрельным оружием, они провели в Одессе марш «За единство Украины », в ходе которого начались стычки с антимайдановцами.

Версия о том, что первыми напали сторонники Антимайдана, не выдерживает никакой критики. Ее впоследствии не удалось отстоять даже в украинском суде. Столкновения в районе Греческой площади были провокацией, целью которой было распалить национал-радикалов, дав им повод для дальнейших действий.

Около 18:00 сторонники «Евромайдана» атаковали палаточный городок на Куликовом поле. У тех, кто находился в городке, не было ни сил ни средств для обороны, и они укрылись в одесском Доме Профсоюзов, который стал смертельной ловушкой.

«То, что произошло на Куликовом поле, не может быть реальностью»

Радикалы подожгли здание. Тех, кто пытался выбраться, обстреливали из огнестрельного оружия, забрасывали камнями.

Начальник Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Владимир Боделан позднее писал: «Я не буду склоняться к политическим обсуждениям данного происшествия, но и о том ужасе, который происходил со спасенными людьми, когда они оказывались внизу я промолчать не могу. Их избивали, да так, что другие люди находящиеся еще в здании, отказывались выходить… Я за 4 года своей работы в МЧС видел очень много погибших людей, не могу забыть ни одного из них. Но то, что произошло на Куликовом поле, не может быть реальностью».

Жертвами бойни стали более 40 человек. Происшедшее назвали «одесской Хатынью» — по аналогии с трагедией белорусской деревни, жители которой были сожжены гитлеровцами и украинскими коллаборационистами.

Дело, шитое белыми нитками

Уничтожение людей в Доме Профсоюзов тоже было карательной акцией. Украинские радикалы и сегодня не считают нужным это скрывать, в отличие от киевских властей, четыре года не оставляющих попыток доказать, что трагедия 2 мая случилась по вине самих антимайдановцев. Среди лиц, которые были арестованы в рамках расследования «дела 2 мая», не оказалось ни одного представителя «Евромайдана».

За четыре прошедших года украинским властям так и не удалось довести до судебного рассмотрения дело о гибели людей в Доме Профсоюзов. А дело о беспорядках 2 мая в центре Одессы, выделенное в отдельное производство, и вовсе обернулось скандалом. После длительных мытарств в сентябре 2017 года — все 19 человек, представлявших Антимайдан, были признаны судом невиновными.

«Парубия приказ был ломать все, жечь на дороге что будет»

А накануне четвертой годовщины трагедии неприятный сюрприз Киеву преподнесли журналисты израильского телеканала ILand. Они взяли интервью у Цезаря Баджалидзе, грузина, который ранее стал известен как «снайпер Майдана». По его словам, акцией в Одессе руководил Андрей Парубий . Тогда он был комендантом «Евромайдана», а ныне занимает пост спикера Верховной Рады Украины

О том, что Парубий приезжал в Одессу накануне событий и общался с радикалами, было известно и раньше. Но Баджалидзе утверждает, что будущий парламентарий непосредственно распоряжался действиями радикалов: «Было сказано, что в Одессе проходит Антимайдан, задача наша — их разогнать, палатки уничтожить, то есть ломать, поджечь… Я не могу сейчас сказать, они сами закрылись в этом здании или эти закрыли. Я не знаю. Но было одно — Парубия приказ был ломать все, жечь на дороге что будет».

На месте гибели людей проводят свадьбы и банкеты

Впрочем, эти свидетельства никоим образом на ситуацию не влияют. Киев неудобные факты попросту игнорирует. Дежурные призывы европейцев расследовать все обстоятельства событий в Одессе звучат, кажется, просто «для галочки». Украинские радикалы регулярно проводят в Одессе марши в честь «победы над сепаратистами».

А в Доме Профсоюзов, там, где были убиты десятки людей, сегодня работает кафе. Предлагает комплексные обеды, а также аренду зала под мероприятия — свадьбы, дни рождения и так далее. Это ведь тоже показатель отношения власти. Для украинского режима люди, погибшие в Одессе — враги, подлежащие уничтожению. Покатившись из Одессы, кровавое колесо террора утопит в крови Донбасс. Там и сегодня гибнут мирные жители, несмотря на Минские соглашения и перемирия.

Киев продолжает убивать

На дворе май 2018 года. Списки жертв гражданской войны на Украине насчитывают тысячи фамилий. Те, кто не захотели разделить судьбу погибших в Одессе или смириться, взяли в руки оружие и сражаются на Донбассе. Политики в Киеве, спланировавшие и осуществившие расправу 2 мая 2014 года, и сегодня не собираются вести переговоры, называя своих противников «террористами» и «пособниками российских оккупантов».

В результате обстрелов городов Донбасса украинскими военными продолжают гибнуть мирные жители. Бойне, начавшейся в Одессе, не видно конца.

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