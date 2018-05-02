Украина хочет устроить России «речную блокаду»

Украинское министерство инфраструктуры выдвинуло законопроект, согласно которому нужно запретить российским судам входить во внутренние (речные) воды страны, сообщает Sputnik . Таким образом, Украина продолжает обрыв инфраструктурных связей с Россией

Правительство подержало идею министерства инфраструктуры. Аргументируют это тем, что российские суда не должны ходить по украинским рекам, где расположены важные объекты.

Российские суда перевозят по территории Украины: песок, щебёнку, зерно и нефтяную продукцию.

Большого урона для бюджета соседней страны это не нанесёт: доход за транзит российских судов невелик, тогда как поставить «речную блокаду» — очень масштабная акция.