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Украина хочет устроить России «речную блокаду»
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Украина хочет устроить России «речную блокаду» 

News.ru 1 час назад
Украинское министерство инфраструктуры выдвинуло законопроект, согласно которому нужно запретить российским судам входить во внутренние (речные) воды страны, сообщает Sputnik. Таким образом, Украина продолжает обрыв инфраструктурных связей с Россией.
Правительство подержало идею министерства инфраструктуры. Аргументируют это тем, что российские суда не должны ходить по украинским рекам, где расположены важные объекты.
Российские суда перевозят по территории Украины: песок, щебёнку, зерно и нефтяную продукцию.
Большого урона для бюджета соседней страны это не нанесёт: доход за транзит российских судов невелик, тогда как поставить «речную блокаду» — очень масштабная акция.
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