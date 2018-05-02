Норвежский доклад: На Украине бесчинствуют вооруженные националисты

«Похоже, что то, что ультранационалисты нападают на участников мирных демонстраций, проводимых гражданскими активистами, — общая проблема», — пишет Landinfo в докладе о положении на Украине

По данным доклада, датированного 6 апреля, с содержанием которого ABC Nyheter получила возможность ознакомиться, на Украине, которая ежегодно получает от норвежского правительства крупные суммы денег, сложилась ситуация, во многом вызывающая большое беспокойство.

В частности, политики мало делают или не делают ничего для того, чтобы решить проблему обеспечения безопасности мирных мероприятий.

Отношения между влиятельными правоэкстремистскими группами, такими, как «Правый сектор» (экстремистская организация, запрещена в РФ , — прим. ред.), и властями непростые, пишет организация Landinfo, которая работает под руководством Департамента по делам иностранцев Норвегии UDI и ставит своей задачей получение достоверной информации о различных странах.

В качестве свежего примера в докладе приводятся демонстрации женщин по случаю 8 марта, которые во многих местах были атакованы ультранационалистами.

Amnesty International сообщает, что полиция не вмешивалась и нападавшим не мешала.

Мало того: вместо этого была арестована одна из организаторов демонстрации 8 марта.

Ранее ABC Nyheter сообщала, что ультранационалисты вынудили правительство прекратить все контакты с мятежниками на востоке страны.

Киев боится ультранационалистов

Landinfo сообщает, что правоэкстремистские группировки нападали и на городские власти во Львове и Киеве.

«Существует мнение, что подобные правоэкстремистские группы пользуются большой степенью безнаказанности. Киев колеблется, когда речь идет о том, чтобы предпринимать какие-то меры против подобных групп», — пишет Landinfo.

Объяснение заключается в том, что правоэкстремистски настроенные националисты играли главную роль в войне против поддерживаемых Россией мятежников на востоке.

Киев опасается также того, что такие группировки, как «Свобода» (экстремистская организация, запрещена в РФ, — прим. ред.) и «Правый сектор» могут пойти против правительства.

Вместе с тем существуют тесные связи между членами правительства и группировками на крайне правом фланге, пишет Landinfo.

Политики тесно связаны с военизированными формированиями

В качестве примера Landinfo приводит министра внутренних дел Арсена Авакова , который в течение длительного времени связан с батальоном «Азов» (экстремистская организация, запрещена в РФ, — прим. ред.).

Батальон «Азов» — военизированное формирование, использующее символику СС, оно вошло в официальные вооруженные силы Украины.

Норвежский МИД колебался, когда потребовалась реакция на это.

Landinfo ссылается также и на репортаж в Washington Post , из которого следует, что заместитель министра внутренних дел Вадим Троян — член неонацистской военизированное организации «Патриоты Украины».

ABC Nyheter известно, что Министерство обороны предложило сотрудничество с Украиной, но МИД отказался рассматривать это дело, обосновывая это тем, что дело рассматривается во внутреннем порядке.

СБУ регулярно нарушает закон

По мнению Landinfo, многое указывает на то, что Служба безопасности Украины, СБУ, «регулярно нарушает нормы уголовного законодательства и позволяет себе большие вольности».

Служба берет на себя также такие функции полиции, как аресты и допросы, хотя это и не входит в круг ее задач.

«Сообщается также, что СБУ применяет к арестованным пытки для того, чтобы получить признание или для того, чтобы заставить арестованных с ней сотрудничать», пишет Landinfo.

СБУ также задерживает людей без решения суда и систематически нарушает требования, которые надо соблюдать при аресте, в частности, права на юридическую помощь.

Продвижение закона о борцах с коррупцией

Amnesty пишет также, что Украина приняла закон, который обязывает активистов и журналистов, борющихся с коррупцией, а также добровольные организации, публиковать информацию о своих доходах. Нарушение закона влечет за собой наказание.

Два новых законопроекта предусматривают, что в случае, если организации не предоставляют более детальную экономическую информацию, например, о зарплате сотрудников и об оплате услуг привлекаемых консультантов, организации также могут быть наказаны.

Более мягкий вариант того же, законопроект в Венгрии , вызвал активную критику за границей, в том числе в Норвегии. По этому законопроекту, организации должны указывать источники финансирования за границей, если оно обеспечивает большую часть доходов.

В 2018 году Норвегия выделяет Украине 97,3 миллиона крон, по данным государственного Tilskuddsportal.