В Раде рассказали о сроках принятия закона нацбезопасности Украины

Секретарь комитета по вопросам нацбезопасности Верховной рады , депутат Рады от пропрезидентского «Блока Петра Порошенко» Иван Винник сообщил, что законопроект о национальной безопасности Украины может пройти второе чтение уже до конца мая. Об этом депутат рассказал в эфире телеканала «112 Украина».

Комитет по нацбезопасности и обороне готовит ко второму чтению закон о нацбезопасности. Мы планируем до конца мая закончить над ним работу, и к концу мая мы ожидаем соответствующее голосование в сессионном зале

— Иван Винник.

По его словам, к законопроекту было подано около тысячи поправок.

Законопроект о национальной безопасности Украины определяет одним из основных национальных интересов членство в ЕС НАТО . Кроме того, документ также предусматривает назначение гражданского министра обороны страны.