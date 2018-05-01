В Раде рассказали о сроках принятия закона нацбезопасности Украины 

Секретарь комитета по вопросам нацбезопасности Верховной рады, депутат Рады от пропрезидентского «Блока Петра Порошенко» Иван Винник сообщил, что законопроект о национальной безопасности Украины может пройти второе чтение уже до конца мая. Об этом депутат рассказал в эфире телеканала «112 Украина».
Комитет по нацбезопасности и обороне готовит ко второму чтению закон о нацбезопасности. Мы планируем до конца мая закончить над ним работу, и к концу мая мы ожидаем соответствующее голосование в сессионном зале
— Иван Винник.
По его словам, к законопроекту было подано около тысячи поправок.
Законопроект о национальной безопасности Украины определяет одним из основных национальных интересов членство в ЕС и НАТО. Кроме того, документ также предусматривает назначение гражданского министра обороны страны.
Новый законопроект о национальной безопасности Украины закрепит за Россией звание главной угрозы для страны. По словам заместителя главы франции «Народный фронт» Андрея Тетерука, новый документ послужит существенному усилению сектора безопасности Украины.