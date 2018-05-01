«Для каждого их копья у нас есть щит и меч»: в ДНР отреагировали на получение Украиной ПТРК Javelin 

Полученные Украиной ПТРК Javelin не принесут никакой пользы ВСУ в Донбассе. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на заместителя главы оперативного командования ДНР Эдуард Басурина.
Сейчас украинскими пропагандистами по договоренности с их американскими кураторами в работу пущен очередной ход — кричать на каждом углу о поставках в ВСУ ПТРК Javelin. Реальных успехов это вооружение на поле боя не принесет
По его словам, вооруженные силы ДНР могут противостоять любому оружию ВСУ.
Для каждого их копья у нас есть щит и меч — Эдуард Басурин.
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что начало практической подготовки расчетов противотанковых ракетных комплексов Javelin намечено уже на 2 мая. По словам министра, это решение поможет перейти от теоретической к практической подготовке расчетов украинской армии.