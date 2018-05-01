«Для каждого их копья у нас есть щит и меч»: в ДНР отреагировали на получение Украиной ПТРК Javelin

Полученные Украиной ПТРК Javelin не принесут никакой пользы ВСУ в Донбассе. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на заместителя главы оперативного командования ДНР Эдуард Басурина.

Сейчас украинскими пропагандистами по договоренности с их американскими кураторами в работу пущен очередной ход — кричать на каждом углу о поставках в ВСУ ПТРК Javelin. Реальных успехов это вооружение на поле боя не принесет

По его словам, вооруженные силы ДНР могут противостоять любому оружию ВСУ.

Для каждого их копья у нас есть щит и меч — Эдуард Басурин.