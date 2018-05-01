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Украинские пограничники не выпустили гражданина России со старинным самоваром
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Украинские пограничники не выпустили гражданина России со старинным самоваром 

Говорит Москва 33 минуты назад
Самовар 1870-го года изготовления нашли в багажнике. Старинный предмет у водителя забрали и отправили на экспертизу для установления исторической ценности. О судьбе самого гражданина России в Госпогранслужбе Украины не сообщили, передаёт Gazeta.ru.
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