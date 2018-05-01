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Украинские пограничники поймали россиянина со старинным самоваром
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Украинские пограничники поймали россиянина со старинным самоваром 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Украинские пограничники не пропустили через границу гражданина России, которые пытался вывезти с Украины старинный самовар. Об этом сообщает госпогранслужба Украины.
"Пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможенной службы при оформлении автомобиля Mitsubishi российской регистрации зафиксировали в багажном отделении старинный самовар 1870-го года изготовления. Гражданин России направлялся в указанной иномарке на выезд из Украины через пункт пропуска «Бачевск», — рассказали в ведомстве.
В другой иномарке, которой управлял гражданин Украины, на пункте пропуска «Новые Яриловичи» сотрудники ведомства нашли пять церковных книг, датированных 1900-м годом.
Все предметы были направлены на экспертизу для установления исторической и культурной ценности. О дальнейшей судьбе россиянина в сообщении не говорится.
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