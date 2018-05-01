Хакеры взломали в Facebook страницу «штаба АТО»

Об этом сообщил сайт украинского телеканала «112».

Речь идет о странице с адресом www.facebook.com/ato.news. Сообщалось, что там начала появляться реклама, призывающая вступать в ряды незаконных вооруженных формирований.

На момент написания новости страница оказалась заблокирована.