Хакеры взломали в Facebook страницу «штаба АТО» 

Об этом сообщил сайт украинского телеканала «112».
Речь идет о странице с адресом www.facebook.com/ato.news. Сообщалось, что там начала появляться реклама, призывающая вступать в ряды незаконных вооруженных формирований.
На момент написания новости страница оказалась заблокирована.
30 апреля президент Украины Петр Порошенко на смену режиму антитеррористической операции в Донбасе объявил формат операции Объединенных сил Украины. Теперь, вместо Службы безопасности Украины, операцией будут руководить непосредственно военные. Как сообщил позднее руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, ситуация на линии столкновений в Донбасе, из‐за смены формата операции Вооруженными силами Украины, не изменится.