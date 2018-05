Экс-сотрудник Пентагона прокомментировал поставки Javelin на Украину

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Американские противотанковые комплексы Javelin не поменяют ситуацию в Донбассе, считает бывший сотрудник Пентагона и директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

That said, no one should fool themselves into thinking that Javelin missiles are a game-changer. Javelins are useful weapons that will have a limited deterrent effect, but they won't fundamentally change the warfighting capabilities of the Ukrainian military. <2/4>

— Michael Carpenter (@mikercarpenter) 30 апреля 2018 г.

"Не стоит питать иллюзий, что ракеты Javelin поменяют правила игры", — заявил Карпентер.

По его мнению, Украине следует реформировать армию и нарастить уровень подготовки, а ВСУ в их нынешнем виде требуется «срочная помощь».

"Необходимо помнить, что Украина платит за эти ракеты, и в долгосрочной перспективе ей было бы лучше реформировать оборонную промышленность для самостоятельного производства противотанкового оружия"", — считает Карпентер.

Администрация США в 2017 году одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. В понедельник официальный представитель госдепартамента сообщил, что Javelin уже доставлены на Украину. Россия неоднократно предостерегала от поставок вооружений Киеву из-за опасений эскалации конфликта в Донбассе.