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Итальянский журналист задержан в аэропорту Киева
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Итальянский журналист Джорджио Бьянки задержан в аэропорту Киева 

ТАСС 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Итальянский журналист Джорджио Бьянки, намеревавшийся посетить траурные мероприятия в Одессе, задержан в киевском аэропорту Борисполь. Об этом сообщила во вторник журналистам президент итальянской общественной организации "Сперанца" Ирина Вихарева.
По ее словам, в 2015 году Бьянки официально с территории Украины ездил в Донбасс, где сделал серию фотографий, с которыми позже участвовал в выставках, а также начал работу над документальным фильмом.
"Джорджио собирался продолжить работу над видеоматериалом, в частности, записать несколько интервью жителей Украины, в том числе в Одессе, но по прилету [в Киев] его задержали, ознакомили с решением о запрете на въезд и предупредили, что он будет депортирован первым же рейсом", — проинформировала Вихарева. "Однако позже Джорджио сообщил, что вместо посадки на самолет его снова водили на допрос. По его словам, возможно, дело ведут к обвинению в пособничестве террористам", — продолжила она.
По данным Вихаревой, 2 мая в Одессе Бьянки намеревался посетить траурные мероприятия по случаю очередной годовщины трагической гибели 48 человек в Доме профсоюзов.
Случай с задержанием Бьянки — не единичный. Украинские власти традиционно стараются не пускать иностранцев в Одессу в преддверии 2 мая. В прошлые годы с запретом на въезд на Украину и депортацией уже сталкивались журналисты из Италии, Нидерландов, Германии и Израиля.
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