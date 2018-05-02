В Одессе проведут «мирный» марш к годовщине трагедии второго мая

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости . Украинская националистическая партия «Национальный корпус» (создана на базе нацбатальона «Азов», против которого в России возбуждено уголовное дело — ред.) намерена провести «исключительно мирный» марш с участием более 1,5 тысячи человек по случаю годовщины трагедии в Одессе 2 мая.

Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказания виновных за смерть людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается и следствие за четыре года фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств трагедии.

События 2 мая После госпереворота на Украине активисты «антимайдана» в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами «антимайдана» с одной стороны и футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также радикалами «евромайдана» — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители «антимайдана». При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли.

Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра «Афина» (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.

Траурные мероприятия

Памятные мероприятия в Одессе в этом году традиционно пройдут при повышенных мерах безопасности. В минувшем году в течение дня людей дважды эвакуировали с Куликова поля из-за сообщений о взрывчатке.

Обеспечивать порядок в Одессе будут более двух тысяч правоохранителей. С 30 апреля личный состав полиции области переведен на усиленный вариант несения службы. Правоохранители будут тщательно патрулировать центральною часть города, территорию Куликова поля и Соборной площади. На памятные мероприятия полиция будет пускать людей исключительно через рамки, чтобы никто не смог пронести оружие или гранаты.

Свою акцию 2 мая анонсировали пока только националисты, которые пройдут маршем по центральным улицам города. По информации главы одесской ячейки «Национального корпуса» Александра Дроздова участники марша пройдут от парка Шевченко до Соборной площади. Дроздов также сказал, что марш несет «исключительно мирный характер». Кроме того, он заявил, что националисты намерены проводить такой марш ежегодно.

"Количество людей (которые планируют принять участие в акции — ред.) — более 1,5 тысячи", — заявил Дроздов на пресс-конференции, видео которой обнародовано на сайте партии в Facebook.

В свою очередь глава Одесской областной администрации Максим Степанов заверил, что у правоохранителей достаточно средств, чтобы не допустить провокаций в этот день и выразил уверенность, что мероприятия пройдут мирно.

"У нас есть опыт прошлого года. Вчера мы провели встречу вместе с миссией ЕС , которая работает в Одессе, относительно действий правоохранительных органов и общественных активистов, и все настроены исключительно на мирное проведение всех этих дат — и 2 мая, и 9 мая. Поэтому на данную минуту я уверен, что у нас пройдет все мирно и безопасно", — сказал Степанов.

Следствие затягивается

Слушание уголовного дела по одесской трагедии в части событий на Греческой площади продолжалось с ноября 2014 года. В целом уголовное дело по событиям 2 мая состоит из нескольких эпизодов: о беспорядках и убийствах на Греческой площади, о гибели людей при пожаре в Доме профсоюзов, о ненадлежащем выполнении служебных обязанностей сотрудниками милиции и о халатности пожарных. По информации Генпрокуратуры Украины, в суд были направлены три уголовных производства по событиям на Греческой площади, только этот эпизод рассматривался судом.

Среди подозреваемых 23 человека, еще 13 объявлены в розыск. В уголовном деле фигурируют граждане Украины, России и Белоруссии . Адвокаты подозреваемых ранее заявляли о некомпетентности следствия и фактически заказном характере обвинения, составленного, по их мнению, на основе показаний неблагонадежного лица.

Ильичевский суд Одесской области 18 сентября оправдал сторонников «антимайдана», обвиняемых по делу о беспорядках на Греческой площади. По данным местных СМИ, суд рассматривал лишь обвинения против активистов «антимайдана», которые, по версии следствия, якобы провоцировали своих сторонников к действиям против участников «евромайдана». Прокуратурой была подана апелляция, ее рассмотрение назначено на июнь.

Расследование главного эпизода о событиях у Дома профсоюзов еще не завершено. Дело против областной милиции тормозится тем, что главный подозреваемый — бывший замглавы одесской милиции Дмитрий Фучеджи — скрывается. По заявлениям Киева, он находится в Приднестровье, но власти непризнанной республики это отрицают. Дело против пожарных, которые, по версии следствия, несвоевременно выехали на вызов и не предоставили необходимых средств для спасения людей, также не доведено до конца.

Перспективы правосудия туманны

Общественники и независимые международные организации на протяжении четырех лет отмечают, что власти Украины не могут установить виновных в одесской трагедии, также нет подвижек в расследовании.

В отчете международной правозащитной организации Human rights watch за 2017 год указывается, что перспективы правосудия в уголовных делах о трагедии в мае 2014 года в Одессе остаются туманными. В докладе Мониторинговой миссии ООН о ситуации с правами человека на Украине также отмечается, что в единственном решении суда остался без ответа вопрос о том, кто несет ответственность за организацию массовых беспорядков, приведших к гибели 48 человек.

Лидер общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук считает, что власти Украины не заинтересованы в наказании виновных в трагедии в Одессе.