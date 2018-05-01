На Украине несколько тысяч граждан вышли на митинги по случаю Дня труда

КИЕВ, 1 мая. / ТАСС /. Несколько тысяч граждан на Украине приняли участие в митингах и организованных шествиях по случаю Дня труда, который до этого носил название Дня международной солидарности трудящихся. Наиболее массовой акция выдалась в столице: около двух тысяч митингующих проследовали колонной по центральной улице Крещатик до Европейской площади.

Организаторами мероприятия выступили представители Социал-демократической партии, Социалистической партии , Партии зеленых Украины, а также профсоюзные организации. Под барабанную дробь митингующие несли транспаранты с призывами «достойных пенсий и лучшей жизни», «против роста цен и тарифов». Кроме того, звучали призывы о прекращении конфликта на востоке страны, необходимости реформирования системы здравоохранения, восстановления системы санаторно-курортного лечения.

Как сообщило информагентство «Укринформ» во вторник, во время шествия один из противников праздника пытался воспрепятствовать его проведению, поскольку считает этот день «коммунистическим». Однако сотрудники полиции уговорили гражданина не мешать проведению акции.

Вместе с тем, аналогичное шествие в Одессе не удалось организовать, поскольку оно было сорвано радикалами. Как сообщило одесское издание «Думская», «после митинга его участники решили пройтись маршем до Куликова поля», но дорогу им преградили радикалы, и «после словесной перепалки демонстранты передумали (идти далее)». Организаторы призвали одесситов еще раз собраться 2 мая, чтобы почтить память погибших в Доме профсоюзов в 2014 году.

Харькове около 200 человек прошли маршем от площади Конституции к Благовещенскому собору по случаю Дня труда. Между тем, здесь также не обошлось без инцидентов. Неизвестные облили кефиром митингующих, сообщило издание «Апостроф».