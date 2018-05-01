Взломана страница штаба операции в Донбассе

Хакеры взломали страницу штаба операции в Донбассе в Facebook, сообщили СМИ

Хакеры взломали страницу в Facebook штаба военной операции ВСУ в Донбассе, сообщает во вторник телеканал "112 Украина ".

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что "антитеррористическая" операция в Донбассе завершится 30 апреля, ее сменит операция объединенных сил. По мнению Киева, нынешний формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перейдет от Службы безопасности Украины непосредственно к военным. При этом после смены формата операции Киев не исключает точечных "антитеррористических операций". Пресс-центр штаба на своей странице в Facebook сообщил о прекращении работы с 30 апреля.

Отмечается, что речь идет о странице с адресом www.facebook.com/ato.news. В данный момент эта страница не открывается, сообщается, что ее контент недоступен.