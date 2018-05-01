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На Украине рассказали о новой российской «стройке века»
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На Украине Россию заподозрили в создании «альтернативы» Крымскому мосту 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Украинские СМИ со ссылкой на данные министерства по вопросам «временно оккупированных территорий» сообщили, что Россия начала новую «стройку века» — на военном аэродроме «Бельбек» под Севастополем создается взлетно-посадочная полоса.
«Данные получены с помощью космической съемки. Согласно снимкам, на территории аэродрома сейчас активно ведутся грунтовые работы, которые были начаты в январе и являются подготовительным этапом к проведению асфальтобетонных работ по строительству новой взлетно-посадочной полосы (ВПП), которые также уже начаты», — передает украинское издание «Обозреватель» сообщение ведомства.
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Украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий
Украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий
По данным украинской стороны, на строительной площадке работает около 60 единиц строительной техники и «цементный мини-завод». Кроме того, на Украине насчитали девять самолетов МиГ-29, один Ан-26 и 26 единиц Су-27 на стоянках аэродрома. Кроме того, сообщает Киев, там находится около сотни автомобилей и специальной техники.
Киев выразил беспокойство тем, что строительство дополнительной полосы «создает новые возможности для нарушения украинского и международного законодательства международными авиакомпаниями».
На Украине полагают, что строительство новой ВПП необходимо на случай «перебоев в работе аэропорта „Севастополь“ или „неудачи с проектом строительства Керченского моста“.
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