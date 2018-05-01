На Украине рассказали о новой российской «стройке века»

На Украине Россию заподозрили в создании «альтернативы» Крымскому мосту

Украинские СМИ со ссылкой на данные министерства по вопросам «временно оккупированных территорий» сообщили, что Россия начала новую «стройку века» — на военном аэродроме «Бельбек» под Севастополем создается взлетно-посадочная полоса.

«Данные получены с помощью космической съемки. Согласно снимкам, на территории аэродрома сейчас активно ведутся грунтовые работы, которые были начаты в январе и являются подготовительным этапом к проведению асфальтобетонных работ по строительству новой взлетно-посадочной полосы (ВПП), которые также уже начаты», — передает украинское издание «Обозреватель» сообщение ведомства.

Украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий

Украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий

По данным украинской стороны, на строительной площадке работает около 60 единиц строительной техники и «цементный мини-завод». Кроме того, на Украине насчитали девять самолетов МиГ-29, один Ан-26 и 26 единиц Су-27 на стоянках аэродрома. Кроме того, сообщает Киев, там находится около сотни автомобилей и специальной техники.

Киев выразил беспокойство тем, что строительство дополнительной полосы «создает новые возможности для нарушения украинского и международного законодательства международными авиакомпаниями».

На Украине полагают, что строительство новой ВПП необходимо на случай «перебоев в работе аэропорта „Севастополь“ или „неудачи с проектом строительства Керченского моста“.