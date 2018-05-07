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В Армении стартовала акция «Лента Победы»
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В Армении стартовала акция «Лента Победы» 

Деловая газета «Взгляд» 15 часов назад
Фото: Экспресс-газета
Российско-армянский союз молодежи (РАСМ) при поддержке Российского центра науки и культуры в Ереване дал старт патриотической акции «Лента Победы — Георгиевская ленточка», посвященной 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщил сопредседатель РАСМ Рафаел Погосян.
«Активисты общественной организации раздавали прохожим и водителям георгиевские ленточки, а также буклеты, рассказывающие об истории появления этого символа Победы и краткой истории Великой Отечественной войны», — цитирует Погосяна РИА «Новости».
Он пояснил, что основная цель акции — не дать забыть молодежи, кто и какой ценой одержал победу в самой кровопролитной войне в истории человечества.
«Сегодня перед молодым поколением стоят задачи и вызовы сохранения исторической памяти своего народа, недопущения фальсификации истории, воспитания уважительного отношения к традициям своей страны и формирования ценностей, значимых для всего общества», — отметил Погосян.
Также он добавил, что в ходе акции «Лента Победы — Георгиевская ленточка» различные молодежные организации будут перенимать эстафету раздачи ленточек друг у друга.
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