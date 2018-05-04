Участникам парада Победы на Украине пригрозили тюрьмой

Об ответственности за традиционное празднование Дня Победы украинцам напомнил директор Института национальной памяти Владимир Вятрович

Украинские власти напомнили населению страны о том, что празднование 9 мая, ношение георгиевской ленты и другой символики Дня Победы будет жестко пресекаться. Наказание за подобные «преступления» включают в себя уголовное преследование.

Как напомнил директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович, ношение упомянутой символики в стране запрещено, и 9 мая власти будут особенно пристально следить за исполнением этого «закона».

«Это будет прямым нарушением закона. Соответственно, они должны быть привлечены к ответственности», — цитирует Вятровича РИА Новости

За последние несколько лет Украина существенно «продвинулась» в декоммунизации и попытках заменить традиции празднования Дня Победы. В частности, вместо 9 мая в стране отмечают День памяти и примирения 8 мая, пытаясь присоединиться таким образом к европейской традиции. Однако население продолжает праздновать День победы 9 мая, что каждый год приводит к уличным беспорядками с участием националистов и радикалов.