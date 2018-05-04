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Участникам парада Победы на Украине пригрозили тюрьмой
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Участникам парада Победы на Украине пригрозили тюрьмой 

ТК «Звезда» 53 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Об ответственности за традиционное празднование Дня Победы украинцам напомнил директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.
Украинские власти напомнили населению страны о том, что празднование 9 мая, ношение георгиевской ленты и другой символики Дня Победы будет жестко пресекаться. Наказание за подобные «преступления» включают в себя уголовное преследование.
Как напомнил директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович, ношение упомянутой символики в стране запрещено, и 9 мая власти будут особенно пристально следить за исполнением этого «закона».
«Это будет прямым нарушением закона. Соответственно, они должны быть привлечены к ответственности», — цитирует Вятровича РИА Новости.
За последние несколько лет Украина существенно «продвинулась» в декоммунизации и попытках заменить традиции празднования Дня Победы. В частности, вместо 9 мая в стране отмечают День памяти и примирения 8 мая, пытаясь присоединиться таким образом к европейской традиции. Однако население продолжает праздновать День победы 9 мая, что каждый год приводит к уличным беспорядками с участием националистов и радикалов.
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