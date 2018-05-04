Нажиться на Победе: как бизнесмены используют символы Великой Отечественной войны

С приближением Дня Победы бизнесмены вновь взялись за праздничную символику и используют ее, чтобы поднять продажи. Как реагируют на такую рекламу покупатели, выяснили корреспонденты канала Москва 24.

В Москве известный журналист и телеведущий Александр Невзоров приобрел в одном из магазинов необычную игрушку. Подставка для бутылок в виде собаки сама по себе достаточно примечательна, но на нее продавцы еще и прикрепили георгиевскую ленточку. Называлась эта подставка «Веселый победитель». Правда, телеведущего лента, по всей видимости, нисколько не смутила.

"Я никакой символике не придаю никакого значения, — отметил Невзоров в беседе с телеканалом. — Я показал сувенир, который продается, без каких бы то ни было комментариев с моей стороны. У меня отношение может быть разным. В том числе, почтительным или не почтительным — это мое дело. Но в инстаграме я никак не комментировал: я вот показал, а дальше вы вот думайте сами".

А в Сургуте местный предприниматель пошил целую партию тапочек с изображением воинов Великой Отечественной войны и выставил на продажу в своем магазине. Многих горожан это возмутило, а некоторые предложили покарать недобросовестного бизнесмена.

Привлекать символикой Великой Отечественной часто пытаются и продавцы алкогольной продукции, надеясь таким образом или поднять продажи, или, быть может, просто украсить свои прилавки.

Ну а некоторые особо ярые «патриоты» постоянно к 9 Мая обвешиваются георгиевскими ленточками с ног до головы или делают из символики Победы детали сценического костюма на голом теле.