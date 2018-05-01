Украинские власти озвучили три сценария восстановления контроля над Донбассом

В эфире « Громадского радио» заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак рассказал о вариантах развития ситуации после начала операции объединённых сил в юго-восточных регионах.

«Первый сценарий — это чисто военная операция. Несмотря на все внешние условия, отдаётся команда. В прошлом году руководитель Генерального штаба господин Муженко в одном из своих интервью сказал, что армия Украины готова в течение двух недель полностью освободить территорию ОРДЛО. Это наименее вероятный сценарий развития событий», — уточнил он.

Остальные два, по словам Грымчака, основаны на опыте Хорватии . В частности он напомнил, как хорватская армия силовым методом освободила Сербскую Краину, а сербская армия в то время осталась в казармах и не вмешивалась в ситуацию.

«Другой вариант, который был применён в Восточной Славонии, мы сегодня рассматриваем как основной. Это введение миротворческой миссии, которой предшествует вывод иностранных войск (там нет других иностранных войск, кроме российских), вывод российских наемников. Также предстоит разоружение боевиков, создание международной переходной администрации для передачи этих территорий под контроль Украины», — заявил политик.