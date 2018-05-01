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Названы три пути «освобождения» Донбасса
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В Киеве назвали три способа решить конфликт в Донбассе 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: ТАСС
Киев рассматривает три возможных способа решения конфликта на юго-востоке страны. Об этом украинский заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак рассказал в эфире Громадське радио.
Замминистра полагает, что украинская армия способна полностью освободить отдельные регионы Донецкой и Луганской областей за две недели, но считает военный сценарий наименее вероятным.
Другие два плана Грымчак называет "хорватскими".
>> Масштабная диверсия Киева в Донбассе провалилась
"В Хорватии были Сербская Краина и Восточная Славония. Сербскую Краину освободили военным путем — путем операции хорватской армии, но сербская армия осталась в казармах и не пошла навстречу хорватской армии. Милошевича на тот момент поставили в такие условия, что он дал гарантии, что его армия не будет вмешиваться в военный конфликт", — рассказал он.
Второй "хорватский" сценарий Киев рассматривает как основной. По словам замминистра, он предполагает введение миротворческой миссии на территорию Донбасса и вывод оттуда иностранных войск.
"Также необходимо разоружить боевиков, создать международную переходную администрацию для передачи этих территорий под контроль Украины", — подчеркнул Гримчак.
Такое развитие событий представляется ему наиболее вероятным.
Президент Украины Петр Порошенко в понедельник подписал указ о завершении "антитеррористической" операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция объединенных сил Украины. Сменой формата Киев легализовал использование вооруженных сил в разрешении конфликта в регионе в мирное время.
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Комментарии8  Ещё 4 источника 
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