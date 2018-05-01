Как именовались украинцы до присоединения к России

Различные варианты слова « украины », «оукрайны» до XVII века обозначали приграничные земли Руси. «Украинными городами» были даже поселения в Сибири и возле Астрахани . В московских документах XVII века к «украинным городам» причислялась, например, Тула. А те, кто жил на территории нынешней Украины, в разные времена называли себя по-разному.

Русины

«Русь», «рось» — это изначально не название государства, а собирательный термин для обозначения людей, живущих на определенной территории. Впервые он встречается в договоре князя Олега с Византийской империей в 911-912 гг. Тогда бок о бок жили «мордва», «литва», «чудь». В Суздальской летописи было деление на «русь» и «бесурмен».

«Русью» и «русинами» на современных украинских землях сперва называли жителей Переяславского и Киевского княжеств. В других княжествах, располагавшихся на территории нынешней Украины, люди называли себя, соответственно, «галичанами», «волынцами», «черниговцами».

Однако если в договорах с иностранцами нужно было охарактеризовать людей, живущих на более широком пространстве, тоже использовали этноним «русины». Постепенно слово распространялось, и к концу XII — началу XIII веков слово «русин» стало самоназванием жителей почти всей территории современной Украины. Сейчас этот этноним сохраняется на западе Украины, соседствуя на отдельных территориях с его вариантом «руснаки».

Люди Руские, «руський народ».

Пока существовала Киевская Русь и в течение долгого периода после ее распада, жители многих земель называли себя «рускими», «русами». В «Хронографе» (копия 1512 года) говорится о самоназывании людей по названию реки Рось — правого притока Днепра: «И нарекошася своим именем Русь ради Русы».

В украинском фольклоре названия «русины», «руськие», «русы» присутствуют параллельно. В документах нескольких столетий упоминаются «духовенство Руское», «вера Руская».

В XVII веке самоназвание людей вошло в официальное обозначение государственного образования «Великое княжество Литовское и Русское» (его полное название записано в «Статуте» 1529 года).

В договоре с Польшей гетмана Ивана Выговского (Гадячский договор 1658 года.) говорится о населении современной Украины как о «народе Руском», которому должно быть позволено сохранить старую греческую веру и свой язык. Сам гетман тоже называл себя «гетманом войск Руских» и «княжества Руского». Это было записано и на его личной печати.

Многие иностранцы тоже предпочитали такой этноним — в польских и литовских грамотах и договорах слово «русские» встречается неоднократно. В то время не существовало единого свода грамматических правил, поэтому в летописях и законодательных актах слова писались то с одной «с», то с двумя, то с мягким знаком, то без него.

В XIV веке молодые люди, жившие на территории современной Украины, начали поступать в европейские университеты. Тогда запись этнической принадлежности осуществлялась по желанию, ведь привычный нам «перечень национальностей» еще не сформировался. За несколько веков в университетских списках появились студенты «рутенской нации», «русины», «роксоланы», «русиняки». Часть этих самоназваний — формы, возникшие на основе латинских обозначений. С начала XVIII века в этих списках уже встречаются «казаки» и «украинцы».