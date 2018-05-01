В Одессе националист задержал выстрелившего ему в затылок

Известный одесский националист, экс-глава местного отделения «Правого сектора» * Сергей Стерненко сообщил о попытке покушения на свою персону. По его словам, неизвестный выстрелил ему в затылок, после чего его удалось задержать голыми руками и передать полиции.

«Напал возле дома. Выстрелил в затылок. Удалось задержать», — написал Стерненко, выложив видео инцидента, которое ему, видимо, удавалось снимать после выстрела в голову и в процессе задержания.

Позже Сергей Стерненко обратился к властям с призывом разрешить свободный оборот оружия в стране, чтобы иметь возможность стрелять в данных ситуациях.

Подруга националиста сообщила в соцсети, что стреляли резиновыми пулями и у Стерненко рваная рана шеи. Пули, гильзы и сам пистолет нашли, сообщила она, выложив фото.

Стерненко известен провокациями и кощунственными действиями в отношении родственников жертв трагедии 2 мая, различными антироссийскими акциями. В ноябре группа украинских националистов со Стерненко ворвалась в Одесский академический украинский музыкально-драматический театр Василько и сорвала концерт известного российского артиста, руководителя московского театра «Сатирикон» Константина Райкина

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