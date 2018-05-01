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В Киеве рассказали о трёх сценариях решения конфликта в Донбассе
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В Киеве рассказали о трёх сценариях решения конфликта в Донбассе 

RT на русском 36 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Киев рассматривает три сценария решения конфликта в Донбассе. Об этом заявил украинский замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Юрий Грымчак.
Как он заявил в интервью «Громадське радио», первый сценарий — военная операция. Однако такой вариант, по словам Грымчака, является наименее вероятным сценарием развития событий.
Другие два плана он назвал «хорватскими».
«В Хорватии были Сербская Краина и Восточной Славонии. Сербская Краина была освобождена военным путём — путём операции хорватской армии, но сербская армия осталась в казармах и не пошла навстречу хорватской армии. Милошевича на тот момент поставили в такие условия, что он дал гарантии, что его армия не будет вмешиваться в военный конфликт», — пояснил Грымчак.
Второй «хорватский» план рассматривается как основной. По словам Грымчака, он предполагает введение миротворческой миссии на территорию Донбасса и вывод оттуда иностранных войск.
«Также предстоит разоружение боевиков, создание международной переходной администрации для передачи этих территорий под контроль Украины», — добавил он.
Ранее стало известно, что украинский президент Пётр Порошенко ввёл в действие решение о прекращении так называемой АТО в Донбассе и объявил о переходе к операции объединённых сил.
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