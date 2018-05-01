Ещё
Народного депутата Украины госпитализировали
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Народного депутата Украины госпитализировали из-за конфликта на дороге 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
Народный депутат Украины Мустафа Найем оказался в больнице после конфликта на дороге. Об этом он рассказал на своей странице в фейсбуке.
По его словам, перепалка, которая закончилась дракой, началась из-за того, что другие участники движения перегородили дорогу.
"Началась перепалка. Вызвал 102. Ну, как дракой — дали в челюсть … догнать не получилось. Теперь в больнице. Патрульную вызвал по 102 как обычный гражданин; все данные автомобилей, фото участников происшествия передал", — заявил Найем.
Он добавил, что находится в больнице из-за перелома челюсти.
Ранее в центре Киева произошло ДТП с участием кортежа президента Украины Петра Порошенко.
Газета.Ru: последние новости
В Раде рассказали о страхе Порошенко В Киеве возмутились поездками украинцев на отдых в Крым Киев идет на войну: АТО подошла к концу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Масштабная диверсия Киева в Донбассе провалилась151
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили85
Будущий премьер Армении высказался о России325
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку177
Казаки заблокировали Сахаровский центр246
Видео
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:48
Aвичи скончался от массивной кровопотери
Шоу-бизнес Происшествия
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
00:38
В Бразилии рухнул горящий небоскреб
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение