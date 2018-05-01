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Народного депутата Украины госпитализировали из-за конфликта на дороге
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Народного депутата Украины госпитализировали из-за конфликта на дороге 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Народный депутат Украины Мустафа Найем оказался в больнице после конфликта на дороге. Об этом он рассказал на своей странице в фейсбуке.
По его словам, перепалка, которая закончилась дракой, началась из-за того, что другие участники движения перегородили дорогу.
"Началась перепалка. Вызвал 102. Ну, как дракой — дали в челюсть … догнать не получилось. Теперь в больнице. Патрульную вызвал по 102 как обычный гражданин; все данные автомобилей, фото участников происшествия передал", — заявил Найем.
Он добавил, что находится в больнице из-за перелома челюсти.
Ранее в центре Киева произошло ДТП с участием кортежа президента Украины Петра Порошенко.
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