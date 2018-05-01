Народного депутата Украины госпитализировали из-за конфликта на дороге

Народный депутат Украины Мустафа Найем оказался в больнице после конфликта на дороге. Об этом он рассказал на своей странице в фейсбуке.

По его словам, перепалка, которая закончилась дракой, началась из-за того, что другие участники движения перегородили дорогу.

"Началась перепалка. Вызвал 102. Ну, как дракой — дали в челюсть … догнать не получилось. Теперь в больнице. Патрульную вызвал по 102 как обычный гражданин; все данные автомобилей, фото участников происшествия передал", — заявил Найем.

Он добавил, что находится в больнице из-за перелома челюсти.