Народного депутата Украины госпитализировали из-за конфликта на дороге 

Народный депутат Украины Мустафа Найем оказался в больнице после конфликта на дороге. Об этом он рассказал на своей странице в фейсбуке.
По его словам, перепалка, которая закончилась дракой, началась из-за того, что другие участники движения перегородили дорогу.
"Началась перепалка. Вызвал 102. Ну, как дракой — дали в челюсть … догнать не получилось. Теперь в больнице. Патрульную вызвал по 102 как обычный гражданин; все данные автомобилей, фото участников происшествия передал", — заявил Найем.
Он добавил, что находится в больнице из-за перелома челюсти.
Ранее в центре Киева произошло ДТП с участием кортежа президента Украины Петра Порошенко.