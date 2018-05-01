В Киеве несколько тысяч человек участвуют в марше по случаю Дню труда

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости . Несколько тысяч человек принимают участие в марше по случаю Дня труда на центральной улице Киева Крещатике.

День труда отмечают во многих странах ежегодно 1 мая.

Как следует из трансляции, которую ведут украинские телеканалы, активисты сформировали колону на Бессарабской площади и маршем выдвинулись на Майдан Незалежности (Независимости). Они двигаются под барабанную дробь.

Колона двигается под флагами профсоюзов и ряда партий. Участники марша держат плакаты: «За социальную справедливость», «Против роста цен и тарифов», «Украинцам — безусловный базовый доход».

В голове колоны двигаются три полицейских автомобиля. Кроме того полицейские и кинологи с собаками пешком сопровождают марш.