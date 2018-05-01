Более десяти тысяч жителей Донецка вышли на первомайское шествие

"На мероприятии присутствуют более 10 тысяч человек", — сказал журналистам Паршин.

Колонна движется по центральной улице Донецка к площади имени Ленина, где состоится праздничный митинг. Движение транспорта в центре города перекрыто.