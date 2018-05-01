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Более десяти тысяч жителей Донецка вышли на первомайское шествие
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Более десяти тысяч жителей Донецка вышли на первомайское шествие 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости. Более 10 тысяч человек принимают участие в первомайском шествии в центре Донецка, сообщил во вторник председатель профсоюзов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Максим Паршин.
"На мероприятии присутствуют более 10 тысяч человек", — сказал журналистам Паршин.
Колонна движется по центральной улице Донецка к площади имени Ленина, где состоится праздничный митинг. Движение транспорта в центре города перекрыто.
На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание «народных республик». После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов. Киев ДНР и ЛНР не признает. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
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