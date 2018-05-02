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Украинская армия заняла 29 место в рейтинге сильнейших в мире
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Украинская армия заняла 29 место в рейтинге сильнейших в мире 

ИноСМИ 34 минуты назад
Фото: ИноСМИ
Украинская армия стала 29-й в рейтинге сильнейших армий мира по версии всемирной организации Global Firepower. Об этом в среду, 2 мая, сообщил президент Украины Петр Порошенко.
«За четыре последних года нам удалось возродить украинскую армию, и мы и в дальнейшем будем поддерживать наших мужественных защитников. Но не следует терять чувство почвы под ногами, чтобы не кружилась голова. В том же рейтинге российское войско по мощности — второе место в мире, и уступает только США», — написал он в Facebook.
Порошенко подчеркнул, что для Украины Вооруженные силы РФ — это армия страны-агрессора, которая оккупировала Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.
«И (армия РФ, — Ред.) готова в любой момент к полномасштабному вторжению. Поэтому у нас впереди — еще колоссальная работа по укреплению обороноспособности страны», — добавил он.
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