Украинская армия заняла 29 место в рейтинге сильнейших в мире

Петр Порошенко. Украинская армия стала 29-й в рейтинге сильнейших армий мира по версии всемирной организации Global Firepower. Об этом в среду, 2 мая, сообщил президент Украины

«За четыре последних года нам удалось возродить украинскую армию, и мы и в дальнейшем будем поддерживать наших мужественных защитников. Но не следует терять чувство почвы под ногами, чтобы не кружилась голова. В том же рейтинге российское войско по мощности — второе место в мире, и уступает только США », — написал он в Facebook.

Порошенко подчеркнул, что для Украины Вооруженные силы РФ — это армия страны-агрессора, которая оккупировала Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

«И (армия РФ, — Ред.) готова в любой момент к полномасштабному вторжению. Поэтому у нас впереди — еще колоссальная работа по укреплению обороноспособности страны», — добавил он.