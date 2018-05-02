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Россию предупредили о новых санкциях
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Украина введёт санкции против России из-за дела Скрипаля и выборов в Крыму 

RT на русском 21 минуту назад
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Украина введёт санкции в отношении России из-за дела об отравлении в британском Солсбери, а также из-за проведения в Крыму президентских выборов.
Об этом заявил украинский лидер Пётр Порошенко, выступая на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), передаёт ТАСС.
«Своим сегодняшним решением мы скоординируем новые санкции, которые вводятся с координацией санкций США против граждан и юридических лиц России», — сказал президент.
По его словам, введение санкций связано «с использованием химического оружия в центре Европы, в Великобритании» и с проведением выборов президента России на территории Крыма.
9 апреля Порошенко рассказал, что украинская сторона введёт санкции против российских граждан, попавших в санкционный список США.
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