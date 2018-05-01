Сами бойцы из ВСУ и отстреливают: Прилепин рассказал о внутренних конфликтах в Донбассе

Даже на Украине закон о так называемой реинтеграции Донбасса, инициированный Петром Порошенко , называют «законом о войне».

Практически ни у кого нет сомнений в том, что как только на украинском юго-востоке установятся соответствующие погодные условия, Киев по команде из-за океана начнет боевые действия. Цель очевидна: расправиться с Луганской и Донецкой народными республиками, параллельно создав проблемы для России , которую киевские власти объявили страной-агрессором. Но за четыре военных года жители шахтерского края научились воевать и не раз доказывали, что могут постоять за себя. Тем более, что на стороне жителей ДНР и ЛНР историческая правда, и они пользуются большой поддержкой, причем не только в славянском мире.

О личном выборе, о ситуации на Донбассе и по другую линию фронта еженедельнику «Звезда» рассказал известный писатель Захар Прилепин , у которого за плечами несколько командировок в Чечню в составе ОМОНа и который стал в армии ДНР заместителем командира батальона спецназа по работе с личным составом.

— Почему, Захар, вам не сиделось дома, зачем поехали в Донецк — заела бытовая скука или решили сражаться за правое дело?

— Скучно мне не было никогда. А выражение «сражаться за правое дело» я не использовал даже в начальных классах…

— На остальной Украине, особенно в Галиции, шахтерский народ считают быдлом, а себя — самыми европейскими украинцами… Еще, по ассоциации с Януковичем, донецких называют бандитами. Вот вы пожили на Донбассе, что это за народ?

— Отличный народ. Но я не думаю, что все на остальной территории Украины жителей Донецка и Луганска считают быдлом и бандитами. Дураки так считают. В основном — киевская самозванная интеллигенция, которая сама и есть быдло в самом чистейшем виде.

— А что за «публика» в окопах по ту линию фронта? Кто больше зверствует — идейные националисты или вот та самая темная масса из дремучих сел, которая пошла подработать на войне?

— Зверья везде хватает, я статистику не проводил. Тербаты, конечно, более мотивированные, и воюют злее. Но их периодически сами бойцы из ВСУ и отстреливают. У них там свои внутренние конфликты.

— Чувствуется ли в действиях Вооруженных сил Украины и их разведке рука американских инструкторов?

— Да нет, не скажу, что как-то по-особенному чувствуется. Насколько я знаю, американские спецы помогают строить укрепления. Но при наступлении, если такое будет, наверное, почувствуется.

— Как там с моральным духом у них и по вашу сторону фронта?

— Война понемногу превратились в совершенную рутину. Те пришли, придумали, как и кого здесь убить — на нашем передке. Мы зашли, придумали, как их убить… И вот так по очереди. Идеологии очень мало осталось. Просто такой вот труд, диковатый. Изо дня в день.

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