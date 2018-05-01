В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны силовиков за сутки

ЛУГАНСК , 1 мая — РИА Новости . Украинские силовики три раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За прошедшие сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции близ населенных пунктов Нижнее Лозовое и Калиновка . В пресс-службе уточнили, что всего по территории республики было выпущено 20 снарядов.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.

В Донбассе 30 марта вступило в силу новое «пасхальное» перемирие, однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в обстрелах.