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В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны силовиков за сутки
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В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны силовиков за сутки 

РИА Новости 51 минуту назад
ЛУГАНСК, 1 мая — РИА Новости. Украинские силовики три раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"За прошедшие сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции близ населенных пунктов Нижнее Лозовое и Калиновка. В пресс-службе уточнили, что всего по территории республики было выпущено 20 снарядов.
"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.
В Донбассе 30 марта вступило в силу новое «пасхальное» перемирие, однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в обстрелах.
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