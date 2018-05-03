В ЛНР заявили о шести обстрелах со стороны украинских военных за сутки 

ЛУГАНСК, 3 мая — РИА Новости. Украинские силовики шесть раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
В Донбассе 30 марта вступило в силу новое «пасхальное» перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.
"За прошедшие сутки украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы, БМП-1, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции близ населенных пунктов Лозовое, Калиново, Калиновка. В пресс-службе уточнили, что всего по территории республики было выпущено около 110 снарядов.
"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.
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