В Верховной раде озвучили главный страх Порошенко 

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что глава Украины Петр Порошенко боится ответственности за свои поступки. Об этом политик рассказал в эфире телеканала NewsOne.
По словам Мураева, Порошенко прекрасно осознает, что в случае, если на Украине ко власти не придет его соратник, то и ответственность его будет «неминуемой».
Порошенко не боится реванша, Порошенко боится ответственности. Он прекрасно понимает, что если к власти придут другие политики, не представители партии, которые являются его подельниками на сегодня или на вчера, то ответственность неминуема. Об этом реванше он и говорит
— Евгений Мураев.
Депутат также предложил «закон об оппозиции», чтобы воспитать ответственность в государственных деятелях. По его мнению, такой метод позволит снизить коррупцию в стране.
Чтобы политики наконец-то стали ответственными, нужно принять закон об оппозиции, в котором контрольные функции — отдать оппозиционерам. Оппозиция, имея счетную палату, имея контрольные функции, сможет контролировать расход бюджетных денег. Только в этом случае коррупции станет меньше
— Евгений Мураев.
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