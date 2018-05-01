В Раде рассказали о страхе Порошенко

"Порошенко не боится реванша, Порошенко боится ответственности. Он прекрасно понимает, что если к власти придут другие политики, не представители партии которые являются его подельниками на сегодня или на вчера, то ответственность неминуема", — заявил Мураев.

По его словам, закон об оппозиции, по которому оппозиционеры получат контрольные функции, повысит ответственность государственных деятелей.