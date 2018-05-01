В Раде рассказали, чего на самом деле боится Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко больше всего боится ответственности, которую ему придется понести за свои действия на посту главы государства. Такое мнение озвучил депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала News One.

Мураев подчеркнул, что украинский президент боится не некоего «реванша» от иных политических сил, о котором он говорит. В реальности он боится ответственности, к которой эти силы его обязательно приведут, войдя во власть.

«Порошенко не боится реванша, Порошенко боится ответственности. Он прекрасно понимает, что если к власти придут другие политики, не представители партии, которые являются его подельниками на сегодня или на вчера, то ответственность неминуема. Об этом реванше он и говорит», — рассказал депутат Рады.

Кроме того, Евгений Мураев привел пример управления властью, который, по его задумке, сделает украинских политиков ответственными. Для этого необходимо отдать контрольные функции оппозиционным на текущий момент политическим силами. Тогда политические противники партии власти будут иметь инструменты и мотивацию их использовать, что приведет к снижению коррупции, уверен депутат.