В Раде рассказали о главном страхе Порошенко

В Раде рассказали, чего боится Порошенко

По словам парламентария, Порошенко понимает, что если на Украине к власти придет не его соратник, то ответственность будет "неминуемой".

"Порошенко не боится реванша, Порошенко боится ответственности. Он прекрасно понимает, что если к власти придут другие политики, не представители партии, которые являются его подельниками на сегодня или на вчера, то ответственность неминуема. Об этом реванше он и говорит", — передает слова депутата телеканал NewsOne.

Мураев также предложил способ воспитать в государственных деятелях ответственность. По его мнению, для этого необходим "закон об оппозиции".