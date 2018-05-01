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В Раде рассказали о главном страхе Порошенко
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В Раде рассказали, чего боится Порошенко 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: © Пресс-служба президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко боится, что ему придется отвечать за свои поступки, заявил депутат Верховной Рады Евгений Мураев.
По словам парламентария, Порошенко понимает, что если на Украине к власти придет не его соратник, то ответственность будет "неминуемой".
"Порошенко не боится реванша, Порошенко боится ответственности. Он прекрасно понимает, что если к власти придут другие политики, не представители партии, которые являются его подельниками на сегодня или на вчера, то ответственность неминуема. Об этом реванше он и говорит", — передает слова депутата телеканал NewsOne.
Мураев также предложил способ воспитать в государственных деятелях ответственность. По его мнению, для этого необходим "закон об оппозиции".
"Чтобы политики наконец-то стали ответственными, нужно принять закон об оппозиции, в котором контрольные функции (следует. — Прим. ред.) отдать оппозиционерам. Оппозиция, имея счетную палату, имея контрольные функции, сможет контролировать расход бюджетных денег. Только в этом случае коррупции станет меньше", — заключил парламентарий.
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