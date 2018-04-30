Поляки напали на украинцев, восстанавливающих кладбище на юго-востоке Польши

Напавшие на украинцев поляки выкрикивали бранные лозунги и требовали «убираться на Украину ».

Группа поляков атаковала украинских активистов, которые были заняты восстановлением надгробий на кладбище в польском селе Старая Гута. Об этом сообщает украинское издание «Новое слово».

По данным издания, нападение произошло в ночь на 29 апреля. Группа украинцев из общества «Магурич» были заняты уходом за кладбищем, когда на них напали поляки, выкрикивая националистические лозунги и призывы «убираться на Украину», сопровождаемые бранью.

По мнению представителя украинской диаспоры в Польше, произошедший инцидент — очередной пример разжигания межнациональной ненависти на юго-востоке страны. За последние годы в этом регионе произошло немало случаев, демонстрирующих «ненависть поляков ко всему украинскому».