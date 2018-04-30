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Поляки напали на украинцев, восстанавливающих кладбище на юго-востоке Польши
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Поляки напали на украинцев, восстанавливающих кладбище на юго-востоке Польши 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Напавшие на украинцев поляки выкрикивали бранные лозунги и требовали «убираться на Украину».
Группа поляков атаковала украинских активистов, которые были заняты восстановлением надгробий на кладбище в польском селе Старая Гута. Об этом сообщает украинское издание «Новое слово».
По данным издания, нападение произошло в ночь на 29 апреля. Группа украинцев из общества «Магурич» были заняты уходом за кладбищем, когда на них напали поляки, выкрикивая националистические лозунги и призывы «убираться на Украину», сопровождаемые бранью.
По мнению представителя украинской диаспоры в Польше, произошедший инцидент — очередной пример разжигания межнациональной ненависти на юго-востоке страны. За последние годы в этом регионе произошло немало случаев, демонстрирующих «ненависть поляков ко всему украинскому».
Украинцы из западных регионов страны отвечают полякам взаимностью — в частности, ранее сообщалось, что украинские радикалы провели во Львове факельный марш с антипольским характером. По словам одного из организаторов шествия, акция была связана с принятым в Польше законом о запрете «бандеровской» идеологии.
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